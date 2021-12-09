В Карелии создали всесезонный электробайк

В Карелии разработали прототип всесезонного электробайка, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона. Транспортное средство создала петрозаводская компания «Шеринг-Групп». Разработка победила в конкурсе грантов фонда венчурных инвестиций республики в направлении «Ресурсосберегающая энергетика».

У него нет высокой рамы и сидения, есть платформа: на нем ездят стоя. Так удобнее удерживать равновесие при езде по кочкам и проще соскочить, чтобы избежать падения. Вес образца около 30 килограммов. Сейчас разработку испытывают, после чего отдадут в производство. Стоить такой электробайк будет около 300 тысяч рублей. Производители получили несколько предзаказов и планируют продавать электробайки не только в России, но и за рубежом. В 2022 году петрозаводские электробайки появятся в пунктах проката в Москве.

Электробайк представляет собой велосипед с электрическим приводом, работает от аккумулятора. Какого-то специального обслуживания электрический велосипед не требует. Разработку петрозаводской компании можно использовать в любое время года.

У полноприводного электробайка есть специальная резина повышенной проходимости, которая позволяет проехать по грязи или снегу, а батарея выдерживает на морозе до 6 часов непрерывной эксплуатации. От мотоциклов он отличается бесшумностью и экологичностью. (фото gov.karelia.ru)