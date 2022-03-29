Российский аналог Google Play обещают запустить в День Победы

9 мая в России собираются запустить аналог магазина приложений Google Play для устройств с операционной системой Android.

Разработкой сервиса NashStore занимается АНО «Цифровые платформы». Как рассказал РИА Новости директор по проектам организации Владимир Зыков, из NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.

По созданию магазина приложений с АНО «Цифровые платформы» сотрудничают более 700 компаний, отметил Зыков. Он добавил, что все желающие могут подать заявку на включение своего софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru.

Разработчики рассматривают различные способы оплаты за приложения, которые будут совместимы с картами «Мир». (фото pixabay.com, stevepb)