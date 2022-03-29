В России запустят еще одну социальную сеть

Новую социальную сеть Now запустят в России. Ее разработал бывший программист «Яндекса» Дмитрий Маринин. По сообщению РИА Новости, Now начала бета-тестирование. За семь часов работы в новой соцсети зарегистрировалось более десяти тысяч пользователей.

Сеть является аналогом заблокированного американского мессенджера Instagram (социальная сеть запрещена в России и признана экстремистской).

Ранее программисты анонсировали запуск еще одной социальной сети «Россграм». (фото pixabay.com, MarieXMartin)