29 марта 2022, 18:46
В России запустят еще одну социальную сеть
Программисты проводят тестирование новой разработки, за первые часы в соцсети зарегистрировались более десяти тысяч человек
Новую социальную сеть Now запустят в России. Ее разработал бывший программист «Яндекса» Дмитрий Маринин. По сообщению РИА Новости, Now начала бета-тестирование. За семь часов работы в новой соцсети зарегистрировалось более десяти тысяч пользователей.
Сеть является аналогом заблокированного американского мессенджера Instagram (социальная сеть запрещена в России и признана экстремистской).
Ранее программисты анонсировали запуск еще одной социальной сети «Россграм». (фото pixabay.com, MarieXMartin)