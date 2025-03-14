Российским домохозяйкам предлагают ежемесячно платить

Россиянам, которые занимаются домашними делами, предлагают выплачивать прожиточный минимум. Такие выплаты должны быть ежемесячными. Проект закона разработали в Госдуме.

Меру поддержки предлагают установить для россиян, проживающих вместе с членами семьи и занимающихся только работой по дому, готовкой, стиркой, шитьем, вязанием, уборкой, покупки в магазинах, уход за детьми, инвалидами и престарелыми родственниками, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

«Согласно законопроекту, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», - приводит ТАСС данные из пояснительной записки.

Выплату предлагают назначать, если среднедушевой доход семьи не превышает двойную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Матпомощь предлагают выплачивать в течение полугода, затем нужно будет направлять новое заявление. Проект собираются внести на рассмотрение в Госдуму.