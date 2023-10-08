Россиянам напомнили три правила подготовки автомобиля к зиме

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов напомнил важные нюансы при подготовке автомобиля к зиме. Владельцам следует заменить шины, дворники и залить незамерзайку, сообщает «Москва 24».

При этом эксперт считает, что торопиться со сменой резины не стоит, так как в октябре возможна теплая и сухая погода, при которой зимние шины будут стираться. «Переобувать» резину рекомендуют при среднесуточной температуре плюс 5-7 градусов.

Перед холодным сезоном следует проверить колеса, тормоза и аккумулятор. // фото «Петрозаводск говорит»