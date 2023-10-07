07 октября 2023, 14:41
Россия

Глава Карелии поздравил Владимира Путина с днем рождения

7 октября российскому лидеру исполнился 71 год

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил российского президента с днем рождения, опубликовав на своей странице в соцсети совместное фото.

«У России – сильный лидер и лучший Президент. С Днем рождения, Владимир Владимирович!», - написал Парфенчиков.

7 октября главе государства Владимиру Путину исполнился 71 год. Президента РФ поздравили патриарх московский Кирилл, премьер-министр Армении и лидеры СНГ. В честь для рождения российского президента Народный фронт провел автопробеги и акции. Различные акции прошли сегодня в 27 регионах.

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