Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных и шестидневной рабочей неделе.

Трудиться больше обычного россиянам предстоит в середине февраля - с 15 по 20 февраля. Это связано с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Перенос связан с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, то есть 21–23 февраля станут выходными. В то же время на февраль приходится самая короткая рабочая неделя - с 24 по 26 февраля, передает РИА новости.

Ранее в Роструде рассказали, что в этом году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. (фото vestirama.ru)