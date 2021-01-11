11 января 2021, 10:03
Пенсионный фонд Карелии проводит горячую линию по детским выплатам
Завтра, специалисты ответят на вопросы жителей республики, связанные с «президентскими» деньгами
12 января региональное отделение Пенсионного фонда России проведет телефонную горячую линию по вопросам выплат семьям с детьми, сообщает паблик «Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия».
Речь идет о единовременной выплате на детей до 7 лет включительно, в соответствии с Указом президента России от 17 декабря 2020 года.
Жители Карелии могут обращаться со своими вопросами завтра с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (814-2) 79-55-00.
Фото с сайта yutazy.ru