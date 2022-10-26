Россиян предупредили о схеме обмана на кассах самообслуживания

Покупатели-мошенники могут доставить проблемы другим посетителям магазинов на кассах самообслуживания. Об этом предупредил юрист Иван Соловьев, слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Как отметил эксперт, некоторые нерадивые покупатели подходят к кассам самообслуживания, сканируют покупки, а затем имитируют оплату и уходят из магазина. После таких действий образуется незакрытый чек. Поэтому следующий покупатель, который подойдет к этой кассе, рискует оплатить кроме своих покупок еще и покупки вора.

Соловьев посоветовал россиянам при оплате на кассе самообслуживания убедиться в том, что незакрытых чеков на устройстве нет. А после оплаты стоит сверить список позиций в чеке со своими покупками. Если в чеке будут указаны лишние товары, следует обратиться к администрации торговой точки. Фото: unsplash.com