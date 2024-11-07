Россельхознадзор усилил контроль за деятельностью производителей мяса

Россельхознадзор начал следить за деятельностью ООО "Белгранкорм" и ЗАО "Стародворские колбасы", поскольку в их продуктах специалисты обнаружили сальмонеллу. Ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля для перечисленных производителей, об этом сообщает РИА Новости.

В Московской области в детском дошкольном учреждении нашли сальмонеллу в полуфабрикате из мяса птицы ООО "Белгранкорм". А в сосисках ЗАО "Стародворские колбасы" в одной из торговой точек Пензенской области обнаружили микробную трансглутаминазу.

Наличие опасных инфекций в продуктах - грубое нарушение нормативных значений технических регламентов. Россельхознадзор будет следить за деятельностью производителей, чтобы пресечь такие случаи. // Фото: piхabay