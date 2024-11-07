Карту полезных ископаемых разработали в Карелии

Министерство промышленности и торговли Карелии и ассоциация горнопромышленников создали карту, где отметили местонахождение полезных ископаемых на территории республики. Глава министерства Денис Гурков отметил, что это позволит повысить интерес инвесторов к Карелии, об этом сообщает Карелия РБК.

Потенциальный инвестор может увидеть на карте название участков недр, недропользователей, виды полезных ископаемых, степень освоения месторождений. Также отмечена постановка полезных ископаемых на учет.

В ближайшее время карта станет открытой и доступной для инвесторов. // Фото: freepik