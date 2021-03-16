Разыскивается мужчина, подозреваемый в преступлении

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается, скрывшийся от органов дознания Роман Владимирович Фурман 1977 года рождения, подозреваемый в имущественном преступлении, сообщает МВД Карелии.

Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию по номерам телефона: +7-981-402-06-14 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

Фото с сайта МВД Карелии