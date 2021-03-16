16 марта 2021, 09:30
Разыскивается мужчина, подозреваемый в преступлении
Жителей Карелии призывают делиться информацией с правоохранителями
Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается, скрывшийся от органов дознания Роман Владимирович Фурман 1977 года рождения, подозреваемый в имущественном преступлении, сообщает МВД Карелии.
Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию по номерам телефона: +7-981-402-06-14 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
Фото с сайта МВД Карелии