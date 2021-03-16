16 марта 2021, 09:30
Происшествия

Разыскивается мужчина, подозреваемый в преступлении

Жителей Карелии призывают делиться информацией с правоохранителями

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается, скрывшийся от органов дознания Роман Владимирович Фурман 1977 года рождения, подозреваемый в имущественном преступлении, сообщает МВД Карелии.

Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию по номерам телефона: +7-981-402-06-14 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

Фото с сайта МВД Карелии

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Карелия
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Полиция
МВД Карелии