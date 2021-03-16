Похититель алкоголя вернулся на место преступления и был пойман

Злоумышленники вернулся на место преступления и был задержан.

В минувшую субботу 44-летний подозреваемый вынес из магазина в Олонце литровую бутылку алкоголя. На следующий день он наведался в торговую точку снова. Но в этот раз бдительные продавцы, завидев посетителя, вызвали росгвардейцев. Мужчину задержали и передали полиции.

Факт хищения подтвердили записи с камер видеонаблюдения. (фото beta.nv86.ru)