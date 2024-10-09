Разыгрываются билеты в цирк «Счастья»

Международное цирковое шоу в Петрозаводске можно будет увидеть с 19 октября по 3 ноября на территории ТРК «Лотос Plaza» (0+)

В Петрозаводск приезжает цирк «Счастья». Зрителей ждет Международное цирковое шоу для всей семьи:

байк-шоу "Колумбийский форсаж", шокирующие трюки от каскадёров из Колумбии, колесо смелости, захватывающее дух, акробаты на отвесной стене, летающий жонглёр и воздушные гимнасты, обезьянки - спортсменки, испанский козлик - канатоходец, морской котик "Зонтик", эксклюзивные автомобили на манеже и, конечно же, клоун Андрюня, с которым будет весело всем!

Тонны реквизита, световое шоу, красивые костюмы, комфортный зал с климат контролем +21°.

Организаторы представлений проводят розыгрыш 20-ти бесплатных билетов!

Условия розыгрыша:



Итоги розыгрыша подведут 12 октября (10 пригласительных билетов) и 16 октября (10 пригласительных билетов) после 22 часов с помощью Random Генератора случайных пользователей. Победителям будут вручены билеты в кассе цирка.

Внимание, акция: только 19 и 20 октября - все билеты по 1000 руб.*

*не действует на vip места секторов 1 и 6



Дети до 3-х лет – бесплатно ( включительно )

Нa вип сектор до 5-ти лет - бесплатно (включительно)

С флаером-купоном до 6 -ти лет бесплатно (на руках у сопровождающего, купившего билет)





Продажа билетов, расписание представлений и стоимость на официальном сайте и в кассе цирка с 16 октября c 10:00 до 20:00





Купол цирка "Счастья" расположен на территории ТРК "Лотос Plaza" (пр-кт Лесной, 47а), представления пройдут с 19 октября по 3 ноября 2024 года.





Справки : +7-960-9999-646 (WhatsApp). Продолжительность представления 2 часа.

На правах рекламы. Организатор ИП Капран А.Г. , ИНН 250101038640