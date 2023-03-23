Пьяный водитель переплыл пруд, чтобы сбежать от инспекторов ДПС

Мужчина в Пензе сел за руль пьяным и попался автоинспекторам. В попытке скрыться от них, нетрезвый водитель вплавь пересек пруд. Но мужчину все равно поймали и наказали, сообщили в пресс-службе суда.

Когда автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД, он решил бежать, потому что раньше уже был судим за пьяную езду. Мужчина вылез из машины через переднюю пассажирскую дверь.

На его пути оказался пруд, пьяный переплыл его, но когда вышел на берег, там его уже ждал экипаж ДПС.

Нарушителя приговорили к одному году лишения свободы и лишили прав почти на четыре года. // фото: freepik.com