Пункт сбора шин будет работать в Приозерном парке

В субботу, 28 мая, временный пункт сбора старых шин будет работать в Приозерном парке в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Автомобилисты могут сдать использованную резину с 8 до 20 часов со стороны Гидропортового спуска.

Отслужившие покрышки у горожан принимают в ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: г. Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д. 82. Один человек может бесплатно сдать не более четырех покрышек. Пункт приема работает без выходных с 9 до 16 часов. Телефон организации: +7 (8142) 57-18-89. Фото: pixabay.com/Mylene2401