ПСБ запустил новые накопительные счета для розничных клиентов

Банковские продукты отличаются механикой начисления процентов и целевыми ставками — это даёт клиентам гибкость в управлении накоплениями и возможность учитывать индивидуальные финансовые задачи.

Фото: Банк ПСБ

ПСБ расширил линейку сберегательных инструментов для розничных клиентов, предложив новые накопительные счета со ставкой до 15% годовых.

Для новых клиентов по накопительному счету «Импульс» первые два месяца действует повышенная ставка 15% годовых при размещении суммы до 5 млн рублей. Далее устанавливается базовая ставка 9% годовых. Процентный доход выплачивается ежемесячно в дату открытия на минимальный остаток по счету.

По накопительному счету «Вектор» доходность зависит от механики начисления процентов и размещаемой суммы. Максимальная ставка составляет 11,5% годовых при начислении процентов на минимальный остаток по счету. Ее получают клиенты, разместившие свыше 3 млн рублей. Доходность 11% годовых действует для сумм от 500 тыс. до 3 млн рублей, 10,5% - до 500 тыс. рублей. При начислении процентов на ежедневный остаток вкладчики получают доходность 10,5% годовых при размещении от 3 млн рублей.

«Наши новые накопительные продукты дают клиенту выбор: можно получить высокую приветственную ставку и затем комфортно управлять средствами или выстроить доходность под свой объем накоплений. Такой подход отвечает разным финансовым привычкам и целям наших клиентов», — отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

Накопительный счет "Импульс". Ставка 15% годовых по накопительному счету «Импульс» действует для сумм менее 5 млн ₽ в течение двух первых месяцев для клиентов, не имевших действующих и закрытых накопительных счетов и срочных вкладов, а также для клиентов, у которых суммарный остаток на всех накопительных счетах ни в один из дней не превышал 1000 ₽ за 180 дней до открытия накопительного счета «Импульс». По окончании первых двух месяцев действия ставки начисление и выплата процентов производятся по базовым ставкам, действующим в банке на дату окончания указанного периода. Для сумм, превышающих 5 млн ₽, действует минимальная гарантированная ставка – 9% годовых.

Накопительный счет "Вектор". Ставка 11,5% годовых по накопительному счету «Вектор» (на минимальный остаток) действует для сумм от 3 млн ₽ на сумму минимального остатка на счете в течение календарного месяца. Минимальная гарантированная ставка составляет 10,5% годовых. Ставка 10,5% годовых по накопительному счету «Вектор» (на ежедневный остаток) действует для сумм от 3 млн ₽ на сумму ежедневного фактического остатка на счете в течение календарного месяца. Минимальная гарантированная ставка составляет 9,5% годовых.

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