Провести семейный праздник вместе приглашает Карельская филармония

8 июля в день семьи, любви и верности состоится концерт «Кино-мульт-хиты для взрослых» (6+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Ежегодно 8 июля отмечается важный, но очень добрый российский праздник — День семьи, любви и верности. Карельская филармония приглашает 8 июля на концерт «Кино-мульт-хиты для взрослых». Идея концерта родилась из желания собрать в зале зрителей, которые согласны, что это очень здорово, собравшись всей семьёй, посмотреть какой-то добрый фильм и вместе спеть знакомые песни. Кинокартины-экранизации известных книг, лёгкие комедии и фильмы о приключениях, истории о дружбе и любви — всё это идеально подходит для просмотра с близкими.

В программе концерта «Кино-мульт-хиты для взрослых» музыка из русских и зарубежных кинофильмов и мультфильмов: «Мэри Поппинс, до свидания», «Дети капитана Гранта», «Пираты Карибского моря», «Розовая пантера», «Трое из Простоквашино», «Золушка», «Аладдин», музыка из фильмов о Гарри Поттере и других.

Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, дирижёр – Дмитрий Кольцов; солистка – лауреат международных конкурсов Алина Кардакова (меццо-сопрано).

Начало в 19:00. 6+. Действует «Пушкинская карта»

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/kino-mult-hiti/

Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.