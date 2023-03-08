08 марта 2023, 14:27
Мир

Производитель шин Continental собирается уйти из России

Процесс ухода Continental из нашей страны будет контролируемым

Производитель шин Continental планирует покинуть российский рынок. При этом уход будет контролируемым, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу компании Continental AG Николая Зетцера.

Как отметил Зетцер, в 2022 году компания столкнулась с заметными трудностями, вызванными сложной обстановкой в мире. Выросли цены на сырье, логистику и энергетические ресурсы.

При этом, несмотря на трудности, компания выполнила план продаж, отмечается в публикации. // Фото: unsplash.com

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