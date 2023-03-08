08 марта 2023, 14:27
Производитель шин Continental собирается уйти из России
Процесс ухода Continental из нашей страны будет контролируемым
Производитель шин Continental планирует покинуть российский рынок. При этом уход будет контролируемым, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу компании Continental AG Николая Зетцера.
Как отметил Зетцер, в 2022 году компания столкнулась с заметными трудностями, вызванными сложной обстановкой в мире. Выросли цены на сырье, логистику и энергетические ресурсы.
При этом, несмотря на трудности, компания выполнила план продаж, отмечается в публикации. // Фото: unsplash.com