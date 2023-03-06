Мужчина выиграл в лотерею 51 миллион рублей и потерял билет

Житель города Даббо в Австралии играл в лотерею и сорвал один из четырех джекпотов, передает Daily Mail. Мужчина выиграл миллион австралийских долларов, то есть 51 млн российских рублей.

Австралиец ловил удачу уже несколько лет подряд, но ни разу не получал больше тысячи долларов. И вот очередной розыгрыш принес богатство. Однако мужчина внезапно понял, что не знает, где билет.

Он не мог его найти, искала вся семья, но безрезультатно. Все завершилось хорошо – мужчина вспомнил, что билет все это время был в его кошельке. Он решил разделить приз с детьми и поехать в путешествие с любимой. // фото: CHUYN/www.istockphoto.com