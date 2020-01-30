Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 30 января

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью днем -4, -6.

30 января в Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -7, -12, на севере местами до -15, на юго-западе -1, -6.

В Калевале днем -10;

В Медвежьегорске днем -9;

В Пудоже днем -7;

В Сортавале днем -3.

Прогноз погоды на февраль - здесь.