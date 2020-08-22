22 августа 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 августа
Воздух прогреется до плюс 25 градусов
Сегодня в Петрозаводске, согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +22, +24.
22 августа в Карелии также переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +20, +25.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +24;
В Кондопоге днем +25;
В Медвежьегорске днем +25;
В Олонце днем +23;
В Пудоже днем +25;
В Сегеже днем +24;
В Сортавале днем +22;
В Суоярви днем +23.
Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о грядущей жаре.