Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 августа

Сегодня в Петрозаводске, согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +22, +24.

22 августа в Карелии также переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +20, +25.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +24;

В Кондопоге днем +25;

В Медвежьегорске днем +25;

В Олонце днем +23;

В Пудоже днем +25;

В Сегеже днем +24;

В Сортавале днем +22;

В Суоярви днем +23.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о грядущей жаре.