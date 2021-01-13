Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 13 января

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем -20, -22. Атмосферное давление будет мало меняться.

13 января в Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем -19, -24, местами до -28, в районах северного Приладожья -12, -17 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -22;

В Кондопоге днем -20;

В Медвежьегорске днем -22;

В Олонце днем -20;

В Пудоже днем -25;

В Сегеже днем -23;

В Сортавале днем -15;

В Суоярви днем -21.

Ранее МЧС предупредило жителей республики об аномальных холодах.