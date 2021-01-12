В Карелии прогнозируют морозы до минус 32 градусов

Зима в этом году радует обилием снега и морозами. По прогнозу карельского Гидрометцентра, в среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -22, -24, днем -20, -22. Атмосферное давление будет мало меняться.

13 января в Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -22, -27, местами до -30, -32, днем -19, -24, местами до -28, в районах северного Приладожья -12, -17 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -31, днем -22;

В Кондопоге ночью -24, днем -20;

В Медвежьегорске ночью -29, днем -22;

В Олонце ночью -24, днем -20;

В Пудоже ночью -29, днем -25;

В Сегеже ночью -28, днем -23;

В Сортавале ночью -19, днем -15;

В Суоярви ночью -25, днем -21.

Ранее МЧС предупредило жителей республики об аномальных холодах.