16 февраля 2021, 15:04
Общество

Проезд по площади Кирова временно закроют

Неудобства для автомобилистов Петрозаводска будут связаны с проведением выставки

23 февраля в Петрозаводске будет запрещен въезд на площадь Кирова со стороны улицы Правды. Ограничения продлятся с 7 до 22 часов, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Временные неудобства связаны с проведением на площади Кирова выставки спасательной техники. Запрет въезда вводится для повышения безопасности участников мероприятия.

Администрация города просит водителей заранее продумывать маршрут и руководствоваться установленными дорожными знаками. Фото izvestiaur.ru

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Метки: 
Петрозаводск
площадь Кирова
выставка
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спасательная техника
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