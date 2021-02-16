Проезд по площади Кирова временно закроют

23 февраля в Петрозаводске будет запрещен въезд на площадь Кирова со стороны улицы Правды. Ограничения продлятся с 7 до 22 часов, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Временные неудобства связаны с проведением на площади Кирова выставки спасательной техники. Запрет въезда вводится для повышения безопасности участников мероприятия.

Администрация города просит водителей заранее продумывать маршрут и руководствоваться установленными дорожными знаками. Фото izvestiaur.ru