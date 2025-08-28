28 августа 2025, 13:53
Проезд для школьников сделали бесплатным в российском городе
С 1 сентября дети от 7 лет смогут бесплатно пользоваться в наземном транспорте Екатеринбурга
фото «Петрозаводск говорит»
В Екатеринбурге дети от 7 и до 18 лет смогут с 1 сентября ездить бесплатно в городском транспорте. Бесплатным проезд для школьников стал только в наземном транспорте.
Стоимость проездного билета на месяц в метро для школьников составляет всего 200 рублей.
По информации РИА Новости, Екатеринбург станет первым и единственным городом в стране, где все школьники без исключения смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Для льготы ребенку потребуется справка из школы или электронная карта учащегося.
