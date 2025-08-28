Проезд для школьников сделали бесплатным в российском городе

В Екатеринбурге дети от 7 и до 18 лет смогут с 1 сентября ездить бесплатно в городском транспорте. Бесплатным проезд для школьников стал только в наземном транспорте.

Стоимость проездного билета на месяц в метро для школьников составляет всего 200 рублей.

По информации РИА Новости, Екатеринбург станет первым и единственным городом в стране, где все школьники без исключения смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Для льготы ребенку потребуется справка из школы или электронная карта учащегося.

