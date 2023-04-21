Проехавший на красный водитель едва не сшиб собаку на Мерецкова

Опасная ситуация на пешеходном переходе на улице Мерецкова в Петрозаводске попала в объектив городской камеры CityLink.

Один из автомобилистов остановился у стоп-линии перед светофором. В этот момент пешеходы начали переходить проезжую часть, вместе с ними собака без поводка. Но не все водители остановились, двигавшийся в левом ряду автомобиль продолжил движение и едва не сшиб собаку, пес отскочил.

«20.04.2023, 17:18, регулируемый пешеходный переход ул. Маршала Мерецкова. Проезд на запрещающий сигнал светофора», - сказано в подписи к видео в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Еще одна опасная ситуация на пешеходном переходе произошла на Древлянке. Автомобиль проехал на красный сигнал светофора в тот момент, когда на зебре находились пешеходы. // фото скриншот