Продавец задремал в торговом центре в Петрозаводске и был обворован

В полицию Петрозаводска обратился 22-летний работник магазина, расположенного в торговом центре в Октябрьском микрорайоне. Он рассказал, что задремал на рабочем месте, а когда проснулся, обнаружил, что кто-то украл его рюкзак с наушниками и зарядным устройством, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 35-летний мужчина, который недавно переехал в карельскую столицу. Он признался, что украл рюкзак, имущество продал, а деньги потратил. Злодея задержали в Сортавале.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: unsplash.com