Агрессивного покупателя в Олонце скрутили силовики

В одном из продуктовых магазинов Олонца персонал не смог успокоить разбушевавшегося посетителя. Пришлось нажать тревожную кнопку, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел днем 17 августа. Неизвестно, что так разозлило мужчину, но он зашел в торговый зал и стал оскорблять всех вокруг: продавцов, покупателей.

Агрессор матерился, на замечания не реагировал, ударил кулаком по двери и повредил ее. Росгвардейцы задержали 30-летнего дебошира и передали полиции. // Фото: pxhere.com