Лесовоз вспыхнул на ходу в Карелии

Накануне в 16 часов 6 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Сяпся произошел пожар в лесовозе КамАЗ с прицепом. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия выехали пожарные из поселков Эссойла и Чална. Когда, преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, то огнем была охвачена кабина транспортного средства, и пламя стало перекидываться на бревна.

В течение нескольких минут пожарным удалось остановить распространение огня, после чего пожар был полностью ликвидирован. В результате ЧП у лесовоза огнем была повреждена кабина.

Сейчас по данному пожару проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит установить причину возгорания. Фото: unsplash.com