Лодочный гараж сгорел вместе с катером в Карелии

В четверг в 14 часов 58 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пудожского района поступило сообщение о том, что в поселке Шальский на реке Водла горит лодочный гараж. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из города Пудож и поселка Авдеево, но первыми к месту вызова прибыли бойцы поселковой добровольной пожарной дружины. Они установили мотопомпу и приступили к тушению деревянного строения.

Несмотря на все старания добровольцев и пожарных строение гаража было значительно повреждено огнем. Вместе с деревянным строением сгорели катер Berkut-S-Jacet 470 и лодочный мотор «Меркурий-20».

По какой причине произошел пожар, теперь предстоит выяснить специалистам. Материальный ущерб устанавливается. Фото: unsplash.com