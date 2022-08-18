Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области

В районе села Тимоново в Белгородской области на складе с боеприпасами случился пожар. О ЧП сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пишет «МК».

По его данным, никто не погиб и не пострадал. Из сел Тимоново и Солоти эвакуируют жителей, людей вывозят на безопасное расстояние. Причину пожара предстоит установить. На месте работают оперативные службы.

На этой неделе в Крыму произошли взрывы на складе боеприпасов. В Минобороны рассказали, что причиной ЧП стала диверсия. Из опасной зоны были эвакуированы около трех тысяч человек. Повреждены частные дома, электростанция, железнодорожные пути. (фото unsplash.com, Guido Jansen)