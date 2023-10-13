Приятели украли окна из аварийного барка и очутились в суде

Двое жителей Суоярви вынесли из аварийного барака два пластиковых окна. Их они хотели установить в рыбацкой избушке, но у окон нашелся хозяин, который хранил своем имущество в бараке.

По факту кражи возбудили уголовное дело, подозреваемых нашли, состоялся суд. Дело завершилось примирением сторон, сообщается на сацте суоярвского районного суда.

Похитители вернули владельцу окна стоимостью более 30 тысяч рублей, а также извинились. Мужчина попросил прекратить уголовное преследование.

В итоге суд прекратил уголовное дело. // фото freepik.com