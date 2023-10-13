13 октября 2023, 08:57
Происшествия

Дача, баня и хозпостройки сгорели в Карелии

Пожар бушевал в деревне Остров

В Пудожском районе бушевал серьезный пожар. Сигнал о ЧП поступил спасателям вечером 12 октября.

В деревне Остров вспыхнул дачный дом. К приезду огнеборцев пламя охватило не только дом, но баню и хозяйственные постройки.

Спасатели установили мотопомпу на реку Водла, протянули магистральную линию и начали сбивать пламя. Строения оказались серьезно повреждены. Причину огненного ЧП еще предстоит установить. // фото freepik.com

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новости Карелии
пожар
деревня Остров
пудожский район