Причину появления провала у детской площадки на Древлянке объяснили

В районе детской площадки на Березовой аллее в Петрозаводске возник провал. Причину «портала» в иное измерение назвали петрозаводские коммунальщики.

«Из-за подмытия инженерных сетей образовался провал грунта»,

- объяснили они.

Опасный участок огородили. Ремонтники в ближайшее время проверят сети и устранят причину подмытия. Когда позволит погода, фирма, которая выполняла в прошлом году благоустройство аллеи, в рамках спонсорской помощи приведет место в первоначальный вид.



Специалисты городского комитета ЖКХ выявили нарушения, допущенные при благоустройстве аллеи. Нарекания вызвало качество укладки резинового покрытия, состояние газона. Претензии направили подрядчику.

«Устранять нарушения компания будет в рамках гарантийных обязательств, когда устоится хорошая погода», - сообщили в мэрии. Также фирма восстановит сломанное игровое оборудование, установленное в прошлом году на детской площадке. // фото пресс-служба администрации города