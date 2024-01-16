Престижные вакансии открыты в Петрозаводске

Двух директоров, готовых встать во главе нескольких школ, ищут в Петрозаводске. Работу предлагают в школе №8 на Коммунистов и школе №35 на Локомотивной.

От желающих попробовать свои силы в качестве управленца в образовательном учреждении документы принимают до 15 февраля. Принести пакет документов можно в администрацию города в кабинет 426, сообщили в пресс-службе мэрии. Потом состоится конкурс и собеседование.

В Петрозаводске также предлагают освоить профессию водителя троллейбуса. А в Карелии более 800 работодателей предлагают вакансии и рабочие места в таких отраслях, как обрабатывающее производство, предприятия лесной деревообрабатывающей промышленности, строительство. // фото unsplash.com