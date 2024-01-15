Предприятия Карелии ищут сварщиков и водителей

Более 800 работодателей Карелии предлагают вакансии и рабочие места в таких отраслях, как обрабатывающее производство, предприятия лесной деревообрабатывающей промышленности, строительство.

ООО «Русский радиатор» – технолог с заработной платой 144 тыс. рублей, ООО «Кэмп» – электрогазосварщик 4 разряда с заработной платой от 140 тыс. рублей и слесарь-ремонтник от 110 тыс. рублей. В ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» нужен главный механик с оплатой в 150 тыс. рублей, в АО «Карельский окатыш» есть вакансия водителя погрузчика – 119 тыс. рублей, а в филиале АО «Сегежский ЦБК» – водителя автомобиля на вывозке леса с заработной платой от 80 до 130 тыс. рублей.

В Сегежском районе промышленными предприятиями на сегодняшний день заявлено 177 свободных рабочих мест. Из них 128 вакансий на АО «Сегежский ЦБК» – требуются слесари-ремонтники, транспортерщики, водители погрузчика, переводчики, содовщики, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтеры, составители поездов; 18 вакансий на ООО «Русский радиатор» – операторы автоматических и полуавтоматических линий станков и установок и другие рабочие специальности.

В АО «Карельский окатыш» 87 вакансий: электрослесари, электрогазосварщики, машинисты экскаватора, машинисты отвалообразователя. Группе компаний «Теком» нужны станочники широкого профиля, слесари-ремонтники, слесари по сборке металлоконструкций, газорезчики, электромонтеры.

В ООО «Сортавальский дробильно-сортировочный завод» 32 вакансии: водители, составители поездов, слесари-ремонтники, грохотовщики. В АО «Вяртсильский метизный завод» 34 вакансии: волочильщики проволоки, слесари-ремонтники, плотники.

В Карелии действует программа подготовки кадров под потребности работодателей. В этом году планируется обучить по ней не менее 450 специалистов. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.