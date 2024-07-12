Представляем июльских участников конкурса «Ловим солнце!»

Лето приближается к своей макушке, и конкурс «Ловим солнце», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», в самом разгаре. Жители Карелии наслаждаются теплом и продолжают делиться жизнерадостными и интересными фотографиями. Представляем июльских участников.

Знакомьтесь:

Елена Стаскевич: «На фото моя дочь Елизавета. Очень любит качаться на качелях».

Юлия Константинова: «Есть что-то прекрасное в лете,

а с летом прекрасное в нас».

Арина Семенова: «Это я на отдыхе в санатории «Нарочь» в Белоруссии. Июнь 2024 года. Велосипедная прогулка. Больше всего люблю путешествовать».

Дмитрий Уваров:

«Этим летним утром солнечно-безоблачно!

На душе — просто жизнерадостно!

А вдали от всех начальников

Мы ловим солнце и пух от одуванчиков!

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На снимке моя сестра Юлия Уварова».

Марина Бошакова: «Общественники из Кондопожского отделения КРОИ ВОИ «Оптимисты» любят путешествовать. Недавно побывали в Национальном парке «Паанаярви» — поднялись на гору Кивакку, полюбовались мощью живописного водопада Киваккакоски. И с погодой повезло — даже в самом северном районе республики (Лоухском) у нас не раз получилось поймать солнце. Это случилось на золотом лугу — на месте уже не существующей карельской деревни Вартиолампи, где когда-то паслись стада оленей и гулял Лённрот, собирая карельские руны. В Софпороге, где усилиями местных работников культуры создан уникальный музей забытых вещей, артобъекты и информационный стенд об истории поселка, который называют душой Лоухского района. На берегах многочисленных речек и озер нашего красивейшего национального парка. На фото — Екатерина Абрамова».

Татьяна Петрова: «К нам приехали друзья из Вологды, мы показывали наши достопримечательности. Посетили парк «Бастион» в г. Сортавала. Мы любим путешествовать — для нас это познавательный и интересный отдых. Я на фото первая, дальше друзья Нина, Александр и мой супруг Николай».

Ольга Махонина: «На фото причал в историческом парке «Бастион», Сортавала. Очень любим путешествовать летом. С дочкой каждый год открываем новые места».

Конкурс «Ловим солнце!» посвящён всем видам полезного отдыха на свежем воздухе. Присылайте фотографии, сделанные на даче, на море, в лесах и полях, во дворах и парках, — главное, чтобы на них были запечатлены вы сами или ваши близкие люди. Поделитесь солнечным настроением и получите возможность выиграть замечательные призы от Издательского дома «Петропресс»!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае если на фото изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей на публикацию снимка.

• На фото может быть запечатлён любой досуг на свежем воздухе (прогулки, пляжный отдых, работа на даче, занятия спортом, пикники и т. п.), кроме распития алкогольных напитков.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии и как вам больше всего нравится проводить свободное время летом.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Ловим солнце!». Не забудьте указать свои фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группах ВКонтакте «Петрозаводск говорит» и «ИД ПетроПресс ǀ Полиграфия, сувенирная продукция».

Лучший кадр выбираем каждый месяц. Победителям достанутся призы — футболка или сумка-шопер (на выбор) от ИД «ПетроПресс» с авторским принтом или любым сюжетом на выбор заказчика.

Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество. Фотоколлажи на конкурс не принимаются!

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2024 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: piqsels.com