Объявляем июньского победителя конкурса «Ловим солнце!»

Конкурс «Ловим солнце», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», продолжается! Сегодня мы публикуем лучшие июньские снимки и объявляем победителя месяца.

Претендентами на победу стали солнечные фотографии, которые прислали Ирина Минибаева, Марина Люлицина, Екатерина Болдыш, Светлана Авдеева и Дмитрий Уваров.

Посовещавшись, редакция выбрала победителя. Лучшим кадром июня мы решили назвать фото Ирины Минибаевой.

«Аромат сирени в нашем городе… А мы в кустах во время обеда на работе в ГБОУ РК «ЦДК» — наслаждаемся. На снимке сотрудники отдела организации детского отдыха: Ирина Евгеньевна Минибаева и Ирина Леонидовна Петрова»,

— написала Ирина.

Поздравляем победителя! Ирине Минибаевой достанется приз — футболка или сумка-шоппер (на выбор) от ИД «ПетроПресс» с авторским принтом или любым сюжетом на выбор заказчика. Для получения приза просим звонить по телефону (+78142) 53-00-44.

Фотографии, которые нам прислали в конце июня, примут участие в июльском туре конкурса.

Условия участия

Конкурс «Ловим солнце!» посвящён всем видам полезного отдыха на свежем воздухе. Присылайте фотографии, сделанные на даче, на море, в лесах и полях, во дворах и парках — главное, чтобы на них были запечатлены вы сами или ваши близкие люди. Поделитесь солнечным настроением и получите возможность выиграть замечательные призы от Издательского дома «Петропресс»!

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фото изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей на публикацию снимка.

• На фото может быть запечатлён любой досуг на свежем воздухе (прогулки, пляжный отдых, работа на даче, занятия спортом, пикники и т. п.), кроме распития алкогольных напитков.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии и как вам больше всего нравится проводить свободное время летом.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Ловим солнце!». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группах ВКонтакте «Петрозаводск говорит» и «ИД ПетроПресс ǀ Полиграфия, сувенирная продукция».

Лучший кадр выбираем каждый месяц. Первого победителя объявим в конце мая. Победителям достанутся призы — футболка или сумка-шоппер (на выбор) от ИД «ПетроПресс» с авторским принтом или любым сюжетом на выбор заказчика.

Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество. Фотоколлажи на конкурс не принимаются!

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2024 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: piqsels.com