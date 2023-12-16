Пожарные в Беломорске ночью боролись с огнем

Ночью 16 декабря в 01:59 на пульт диспетчера ЕСС-01 Беломорска поступило сообщение о возгорании гаража в гаражном кооперативе по ул. Порт-шоссе у дома №24. К месту вызова были отправлены 7 человек личного состава на двух автоцистернах пожарной части №61 по охране Беломорска.

На момент прибытия дежурного караула наблюдалось горение первого гаража по всей площади, а также уже началось распространение огня в соседние гаражи по вентиляционным каналам и перекрытию.

На тушение было подано два ручных ствола и один генератор пенной смеси.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в 02:50. Не было допущено его распространение в соседние гаражи. // Фото: ГКУ РК "ОПС по Беломорскому району".