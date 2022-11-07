Пожар в Петрозаводске мог привести к взрыву газовых баллонов

Сегодня ночью тревожный сигнал на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил с улицы Борнаволкской, где произошло возгорание хозяйственной постройки. Через пять минут первые расчеты были уже на месте происшествия, но деревянное строение к тому времени объяло пламя, которое перекинулось на рядом стоящий жилой дом.

Пожарные успели вынести два газовых баллона, тем самым не допустив взрыва, который мог привести к более печальным последствиям. С огнем они также справились быстро – уже через 10 минут распространение огня было остановлено, затем локализовано полностью.

Но спасти постройку не удалось – она значительно была повреждена огнем. У жилого дома пострадал только одна стена на площади 10 кв. м. По предварительным данным возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования. Фото: pxhere.