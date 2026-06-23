Пожар случился на борту российского самолета со 156 пассажирами

Пауэрбанк вспыхнул в самолете, который собирался вылететь из Уфы

Фото: Shopify

Пауэрбанк загорелся на борту самолета, который должен был вылететь из Уфы в турецкую Анталью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на специализированный Telegram-канал.

По данным источника, инцидент произошел 21 июня. После завершения посадки на Airbus A320, на борту которого находились 156 пассажиров и шесть членов экипажа, во время инструктажа в эконом-классе вспыхнул портативный аккумулятор, который прожег карман кресла и ковер. Пожар оперативно потушили, люди не пострадали. Рейс отправился в путь по расписанию.

Ранее сообщалось о том, что российский турист был найден мертвым в Анталье.