Фейком назвали сообщения о заправке самолетов автобензином в России

В России опровергли информацию о заправке самолетов топливом для автомобилей

Фото: Петрозаводск говорит

В соцсетях стали появляться публикации о том, что самолеты в России якобы стали заправлять автомобильным бензином из-за дефицита керосина. Данные подхватили некоторые российские СМИ.

О несоответствии этой информации действительности пишет Lenta.Ru.

Сообщения о том, что все самолеты в стране перешли на бензин, как это тиражируется в Telegram-каналах, недостоверны, отмечает источник. Известно, что воздушные суда с газотурбинными и реактивными двигателями, например, Airbus и Boeing, заправляются исключительно авиационным керосином, и автомобильный бензин для них технически непригоден и запрещен.



Для отечественных самолетов, как и для западных, используется керосин марки ТС-1. Что касается заправки неподходящим топливом, то в России это запрещено. При этом для легкой авиации автомобильный бензин АИ-95 иногда применим как альтернатива или заменитель авиационного бензина, так как они оснащены двигателем внутреннего сгорания наподобие автомобильного. Однако подобная практика не распространяется на массовые гражданские и грузовые перевозки.

В том числе то, что в РФ нет проблем с топливом, подтверждал глава Минтранса Андрей Никитин.

«На текущий момент никакого дефицита нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов наших авиакомпаний», — приводит Lenta.Ru слова министра.