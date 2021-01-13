13 января 2021, 16:49
Полиция разыскивает мужчину, скрывающегося от органов дознания
Правоохранители надеются на помощь сознательных граждан
Полиция Петрозаводска продолжает розыск Богданова Дмитрия Алексеевича 1993 года рождения, который скрывается от органов дознания, сообщает паблик МВД Карелии.
Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефону номер +7-981-402-06-14. Конфиденциальность гарантируется.
Фото из группы "МВД по Республике Карелия"