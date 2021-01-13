Полиция разыскивает мужчину, скрывающегося от органов дознания

Полиция Петрозаводска продолжает розыск Богданова Дмитрия Алексеевича 1993 года рождения, который скрывается от органов дознания, сообщает паблик МВД Карелии.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефону номер +7-981-402-06-14. Конфиденциальность гарантируется.

Фото из группы "МВД по Республике Карелия"