13 января 2021, 14:29
Дачный дом полыхал сегодня на севере Карелии
Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось около двух часов
Сегодня ночью бойцы отряда противопожарной службы по Кемскому району привлекались для тушения загоревшегося дачного дома, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Кемскому району".
Несмотря на серьезные силы, а к месту происшествия на трех машинах выехали 11 пожарных, борьба с огнем продолжалась с 00:05 до 01:45
Около двух часов ночи, пожар на улице Береговой был успешно ликвидирован.
Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"