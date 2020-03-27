27 марта 2020, 11:32
Происшествия

Полиция просит помочь установить личность подозреваемой женщины

МВД по РК опубликовало видео с возможной подозреваемой в краже с банковской карты

Петрозаводская полиция пытается установить личность женщины, запечатленной на камеру видеонаблюдения в торговой точке. По версии стражей порядка, разыскиваемая может быть причастна к краже денег с чужой банковской карты.

Судя по записи, полицию интересует женщина в темной куртке и светлой шапке в темных очках.

Бдительных жителей столицы Карелии просят передавать информацию о разыскиваемой по телефонам: +7-911-426-81-77, +7-960-213-80-73.

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Метки: 
Полиция
Розыск
МВД по РК
новости петрозаводска
Кража
финансы
банковская карта