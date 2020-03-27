Полиция просит помочь установить личность подозреваемой женщины

Петрозаводская полиция пытается установить личность женщины, запечатленной на камеру видеонаблюдения в торговой точке. По версии стражей порядка, разыскиваемая может быть причастна к краже денег с чужой банковской карты.

Судя по записи, полицию интересует женщина в темной куртке и светлой шапке в темных очках.

Бдительных жителей столицы Карелии просят передавать информацию о разыскиваемой по телефонам: +7-911-426-81-77, +7-960-213-80-73.