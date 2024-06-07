07 июня 2024, 07:10
Погибшего на СВО Дмитрия Толбонена похоронили в Карелии
Павшего воина похоронили на военном кладбище Петрозаводска
В Карелии простились с еще одним погибшим в ходе специальной военной операции бойцом.
Дмитрия Толбонена похоронили 6 июня, сообщили в администрации Эссойльского поселения.
«Низкий поклон воину. Искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении местных властей.
Молодого бойца похоронили на военном кладбище Петрозаводска.
Ранее сегодня стало известно о гибели еще пятерых военных в зоне СВО. Ушли из жизни Александр Громов из Петрозаводска, Владимир Сало из Беломорского округа, Алексей Новожилов из Костомукши, Виктор Нисконен и Максим Богданов из Кондопоги. // фото unsplash.com/ Parth Natani