Погибшего на СВО Дмитрия Толбонена похоронили в Карелии

В Карелии простились с еще одним погибшим в ходе специальной военной операции бойцом.

Дмитрия Толбонена похоронили 6 июня, сообщили в администрации Эссойльского поселения.

«Низкий поклон воину. Искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении местных властей.

Молодого бойца похоронили на военном кладбище Петрозаводска.

Ранее сегодня стало известно о гибели еще пятерых военных в зоне СВО. Ушли из жизни Александр Громов из Петрозаводска, Владимир Сало из Беломорского округа, Алексей Новожилов из Костомукши, Виктор Нисконен и Максим Богданов из Кондопоги. // фото unsplash.com/ Parth Natani