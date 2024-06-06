Молодому жителю Карелии грозит 20 лет колонии

В Карелии перед судом предстанет 27-летний житель Кондопоги. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, молодой человек был членом преступной группы, занимавшейся реализацией запрещенных веществ. В задачу мужчины входила фасовка наркотика на разовые дозы и последующая его продажа при помощи закладок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого было найдено около одного килограмма запрещенных веществ. Эти наркотики предполагалось продать на территории Карелии.

Подозреваемый сознался в содеянном. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Matthew Ansley