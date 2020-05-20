Подростки украли велосипеды и повредили снимавшую их видеокамеру

Жильцы дома в Октябрьском микрорайоне лишились велосипедов, которые хранили на улице. В одном случае ущерб был оценен в шесть тысяч рублей, в другом – в 5,5 тысяч.

Под подозрением полиции оказались двое петрозаводских подростков. По информации карельского МВД, около шести часов утра подозреваемые при помощи маленькой пилы попытались повредить велосипедные тросы. В процесс один из несовершеннолетних похитителей обратил внимание, что их снимает камера видеонаблюдения.

Чтобы сохранить свои личности в тайне, похитители попытались вывести из строя камеру, повредив в ней провод. После чего подростки скрылись на похищенных велосипедах, которые попытались сбыть. Как уточнили в полиции, один велосипед удалось изъять.

По признакам кражи возбуждены уголовные дела. Также в рамках уголовного процесса владельцы камеры видеонаблюдения могут обратиться с иском о возмещении ущерба.