Побритого налысо Евгения Михеева привезли в суд в Петрозаводске

В мировом суде в Петрозаводске продолжается рассмотрение дела бизнесмена Евгения Михеева. Об этом из здания суда сообщает журналист портала «Петрозаводск говорит».

На прошлом заседании судья удовлетворил ходатайство гособвинителя и изменил меру пресечения для Михеева с подписки о невыезде на взятие под арест сроком на два месяца. На следующий день Михеев был арестован в московской клинике, где находился на обследовании. Предпринимателя привезли в Петрозаводск, поместили в изолятор и побрили налысо. На вопрос журналистов: как вы себя чувствуете? Михеев ответил: плохо. Адвокаты хотят выступить с процессуальными заявлениями, поэтому попросили перерыв для согласования со своим подзащитным.

Напомним, что Евгений Михеев обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание, которое грозит бизнесмену, – лишение свободы на срок до трех лет. Подробно о том, в чем обвиняют предпринимателя, можно прочитать в материале портала «Петрозаводск говорит». // Фото «Петрозаводск говорит»